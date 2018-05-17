Полина Гагарина споет на концерте в честь чемпионства «Ак Барса»
30 мая в Казани пройдет парад и концерт в честь победы казанского «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Об этом сообщает официальный «Твиттер» команды.
Мероприятие стартует в 17.00 у стен Казанского Кремля. В 19.00 автобус с обладателями Кубка Гагарина отправится к площади Тысячелетия, где состоится церемония вручения трофея, а с 20.00 начнется праздничный концерт.
Стало известно, что в концерте в честь победы «Ак Барса» в Кубке Гагарина споет Полина Гагарина.
Напомним, что казанский «Ак Барс» в завершившемся сезоне завоевал третий Кубок Гагарина в своей истории, став самым титулованным клубом в КХЛ.СпортХоккей Татарстан
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