Полина Гагарина споет на концерте в честь чемпионства «Ак Барса»

30 мая в Казани пройдет парад и концерт в честь победы казанского «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Об этом сообщает официальный «Твиттер» команды.

Мероприятие стартует в 17.00 у стен Казанского Кремля. В 19.00 автобус с обладателями Кубка Гагарина отправится к площади Тысячелетия, где состоится церемония вручения трофея, а с 20.00 начнется праздничный концерт.

Стало известно, что в концерте в честь победы «Ак Барса» в Кубке Гагарина споет Полина Гагарина.

Напомним, что казанский «Ак Барс» в завершившемся сезоне завоевал третий Кубок Гагарина в своей истории, став самым титулованным клубом в КХЛ.