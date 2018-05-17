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МЧС Татарстана предупредило о грозах, шквале и граде

13:59, 17.05.2018
МЧС Татарстана предупредило о грозах, шквале и граде
Фото: ru.wikipedia.org / Ju98 5

МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе, шквале и граде с 18 часов 17 мая до 20 часов 18 мая.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 18 мая на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Днем на некоторых территориях республики ожидается шквал до 23 м/с и град.

Напомним, что сегодня в Татарстане, по прогнозу синоптиков, наблюдается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит от +23 до +28°С.

Общество Татарстан
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