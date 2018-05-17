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В Татарстане ожидается гроза и до +28 градусов

05:51, 17.05.2018
В Татарстане ожидается гроза и до +28 градусов
Фото: скриншот

В Татарстане сегодня, 17 мая, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Днем температура в республике будет от 23 до 28 градусов выше ноля.

В Казани столбики термометров покажут от +25°С до +27°С. В Набережных Челнах от +23 до +27 градусов.

Напомним, МЧС РФ по РТ предупредило о сильном ветре и грозе до 18 часов 17 мая.

Общество Татарстан
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