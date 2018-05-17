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Экс-руководителя Пестречинского района назначили замглавы Минземимущества РТ

12:43, 17.05.2018
Экс-руководителя Пестречинского района назначили замглавы Минземимущества РТ
Фото: pestreci.tatarstan.ru

Бывший глава Пестречинского района РТ Эдуард Дияров назначен заместителем министра земельных и имущественных отношений РТ. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Эдуард Дияров покинул пост главы Пестречинского района в январе этого года. Вместо него был назначен Ильхам Кашапов.

«Реальное время» еще в январе рассказывало, что Дияров покинет пост главы Пестречинского района и пойдет «на повышение, куда давно хотел».

ОбществоВласть Татарстан
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