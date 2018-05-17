Новое правительство РФ обсудит повышение пенсионного возраста на 5 лет

Одно из первых заседаний нового правительства России посвятят повышению пенсионного возраста. За основу кабмин возьмет предложения Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина.



«Коммерсант» со ссылкой на близкие к правительству источники сообщает, что пенсионный возраст собираются увеличить на 5 лет — до 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин. Если вмешается Татьяна Голикова, параметры могут смягчить. «Это стандартная политическая практика — проводить наиболее неприятные инициативы в начале второго срока у власти», — добавил собеседник издания.

Не исключается, что работа над законопроектом начнется уже после заседания. А в силу изменения вступят в 2019 году.