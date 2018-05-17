В Нижнем Новгороде Volkswagen остановил производство седана Jetta

Производство Volkswagen Jetta остановили в Нижнем Новгороде. Модель выпускалась ГАЗом до конца апреля текущего года. Предполагается, что остановка производства связана со сменой поколений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя автоконцерна.

Новая модель будет импортироваться в Россию. Но импорт, вероятнее всего, начнется не раньше второй половины 2019 года, поскольку еще не решены вопросы с обязательным подключением нового автомобиля к системе «ЭРА-Глонасс».

Выпуск кроссовера Skoda Kodiaq и седана Skoda Octavia продолжается, отметил собеседник издания.

Напомним, производство Kodiaq по полному производственному циклу для Volkswagen на мощностях в Нижнем Новгороде было запущено в феврале текущего года.