БК «Автодор» показывает хороший результат при небольшом бюджете

Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов в Москве на специальной встрече с представителями СМИ в Кремле обнародовал бюджеты всех девяти российских клубов-участников чемпионата в сезоне-2017/18, сообщает пресс-служба БК «Автодор» (Саратов).



Согласно этим данным, «Автодор» имеет самый маленький бюджет — 169 млн 773 тыс. рублей. Это не помешало саратовской команде по итогам регулярного чемпионата занять рекордное 5-е место и обойти в турнирной таблице БК «Химки» (1 млрд 676 млн рублей) и БК «Нижний Новгород» (424 млн 427 тыс. рублей), бюджеты которых превышают «автодорожный» в 10 и 2,5 раза, соответственно.

Позади в таблице оказались также более богатые красноярский «Енисей» (269 млн 657 тыс. рублей) и пермская «Парма» (217 млн 895 тыс. рублей).



Интересно, что бюджет соперника саратовцев по 1/4 финала серии плей-офф санкт-петербургского «Зенита», который расположился на 4-м месте, превосходит бюджет «Автодора» в пять раз (854 млн 705 тыс. рублей).

Самым большим бюджетом в Лиге обладает московский ЦСКА — 2 млрд 685 млн рублей.