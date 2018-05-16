По итогам «регулярки» Единая лига ВТБ получила прибыль свыше 8 миллионов рублей

Бюджет Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18 оказался профицитным, сообщает ТАСС. Об этом рассказал почетный президент турнира Сергей Иванов.

По его словам, доходы Лиги составили 628,960 млн рублей при расходах 620,387 млн рублей.

Также Сергей Иванов сообщил, что права на телевизионный показ матчей продаются в России хуже, чем на иностранный телевизионный рынок.

«У Единой лиги ВТБ не получается продавать нормально телеправа, но это беда всего нашего спорта. От продажи прав на Матч звезд заработали 1 миллион рублей. Примечательно, что сербы за права нам платят больше, чем Россия, от третьих стран получаем больше денег. Но, опять же, это системная беда нашего профессионального спорта», — передает слова Сергея Иванова ТАСС.

Напомним, что в регулярном розыгрыше нынешнего сезона Единой лиги ВТБ казанский УНИКС занял вторую строчку, набрав с лидировавшим ЦСКА одинаковое количество очков — 46. В четвертьфинале казанцы встретятся с «Нижним Новгородом».