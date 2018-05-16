Челны вошли в десятку самых бедных городов России

Университет социологии при правительстве России поставил город Набережные Челны в первую десятку рейтинга городов по уровню бедности.



Университет исследовал 35 городов с населением не менее 500 тыс. человек. Горожан просили оценить свое благосостояние по шкале от 1 до 5, где 1 балл подразумевал, что респонденты с трудом оплачивают даже питание, а 5 — в состоянии приобрести все, что хотят, включая недвижимость, без кредитов и займов, передают Chelny-biz.

Самыми бедными городами признаны Тольятти (индекс бедности 0,8), Астрахань (0,68) и Пенза (0,6). Челны расположились на девятой строчке (0,5).

В десятку также вошли Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Липецк, Барнаул, Воронеж. Самыми богатыми городами исследователи назвали Владивосток (индекс 0,08), Москву (0,08) и Екатеринбург (0,14).