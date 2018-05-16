«Тампа» Андрея Василевского сократила отставание от «Вашингтона»

Сегодня утром в Национальной хоккейной лиге третий матч финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли-2018 сыграли «Тампа Бэй Лайтинг» и «Вашингтон Кэпиталз». На этот раз поединок прошел на льду Вашингтона.

Ворота «Тампы» защищает воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Василевский. Напомним, первую встречу серии в Тампе хозяева проиграли со счетом 2:4, а во второй еще больше — 2:6.

В гостевой встрече «Молнии» сразу взялись за дело и вели 4:1. В концовке поединка одному из россиян «Вашингтона» Евгению Кузнецову удалось лишь сократить счет в матче — 2:4.

Таким образом, счет в серии 2:1 в пользу столичных хоккеистов. Следующая игра также пройдет на льду вашингтонцев 18 мая.

