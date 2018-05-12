Василевский и Ко проиграли на старте серии «Вашингтону» с Овечкиным

В первом финальном матче Восточной конференции Кубка Стэнли — 2018 «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке уступила «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 2:4. Счет в серии стал 1:0 в пользу столичных хоккеистов.

Воспитаннику уфимского «Салавата Юлаева» Андрею Василевскому пришлось нелегко в воротах — вашингтонская тройка — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — была в ударе. Овечкин забил гол и сделал передачу, Кузнецов имеет два очка ассистента, передачей отметился и Орлов.

Интересно, что и на предыдущем этапе кубка против «Бостона» команда Василевского начала с домашнего поражения — 2:6.

Следующий матч серии против «Вашингтона» — в Тампе 14 мая.