Роспотребнадзор проконсультирует родителей по качеству питания в детских учреждениях

Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.



«В каждом субъекте Российской Федерации с 18 по 25 мая специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках обращения на горячую линию родители могут внести свои предложения и пожелания по качеству детского питания, которые будут учтены к новому учебному году.

Отмечается, что службой проводится ежемесячный мониторинг за организацией детского питания и поступающей продукции. Результаты регулярно направляются в органы образования, правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в Татарстане создали координационный совет по обеспечению и защите прав потребителей.

