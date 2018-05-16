Ученые создали робота, который умеет одевать людей

Американские разработчики представили робота, который умеет надевать на человека больничную робу. Предполагается, что разработка будет полезна в больницах для помощи больным.

Примечательно, что искусственный интеллект (ИИ) может не только надеть на человека одежду, но и проанализировать насколько ему в этой одежде комфортно: не давит ли рукав и не доставляет ли дискомфорта роба, сообщает Naked Science.

Чтобы ускорить процесс обучения, специалисты смоделировали 11 тысяч виртуальных примеров того, как ИИ натягивает халат. Основываясь на этих образцах, робот будет самостоятельно определять силу во время процедуры.



Ранее стало известно, что первые роботы-собаки от американской компании Boston Dynamics появятся в продаже уже в 2019 году.