В Татарстане руководитель школы-интерната воровала продукты у слепых детей

В Татарстане 26 апреля задержали директора Лаишевской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как стало известно «Реальному времени», в отношении Венеры Давлиевой возбуждено уголовное дело по трем эпизодам мошенничества.

Сумма предварительного ущерба от хищений оценивается в 398 тыс. рублей. Из них 50 тыс. рублей, по версии следствия, в марте 2018 года были обналичены через фирму, занимавшуюся поставкой продуктов питания.

В то же время по указанию директора школы-интерната повара выносили продукты и отдавали ей, после чего похищенное списывалось как съеденное воспитанниками интерната. С мая 2017 по апрель 2018 года таким образом были похищены продукты питания на 234 тыс. рублей.

В тот же период, по версии силовиков, Давлиева давала незаконные указания водителю учреждения на списание горюче-смазочных материалов с топливной карты на общую сумму 114 тыс. рублей, при этом служебный транспорт никуда не выезжал более года.

Признает ли подозреваемая вину — станет известно после первого допроса. По его результатам следователи будут решать вопрос о мере пресечения Давлиевой.

Ранее «Реальное время» писало об увольнении заведующей столовой, поварихи и директора казанской школы №55 после фотографии поварихи, моющей голову в раковине школьного пищеблока. Также выяснилось, что сотрудница школьной столовой продавала пирожные на рынке.