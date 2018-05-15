АО «Национальный НПФ» демонстрирует наивысший показатель доходности среди 20 крупнейших НПФ

По данным Банка России, АО «Национальный НПФ» стало лидером по показателю доходности инвестирования пенсионных накоплений за 2017 год среди 20 крупнейших негосударственных пенсионных фондов, объем контролируемых активов по обязательному пенсионному страхованию которых превышает 6 млрд рублей.

Доходность инвестирования 20 крупнейших НПФ за указанный период по пенсионным накоплениям составила от 12,15% до (-5,23)% годовых.

Доходность инвестирования АО «Национальный НПФ» пенсионных накоплений в 2017 г. составила 12,15% годовых, что существенно выше и средних показателей 20 крупнейших НПФ, и показателей ВЭБа, управляющего средствами «молчунов», завершившего 2017 год с доходностью по расширенному портфелю 8,59% годовых, и инфляции, которая составила 2,5% годовых.

Совокупный объем активов Национального НПФ составляет более 35 млрд рублей.

«АО «Национальный НПФ» придерживается консервативной инвестиционной политики, — комментирует и.о. генерального директора фонда Эльвира Розяева. — Структура инвестиционного портфеля, имеющая характерную рыночную направленность, позволяет нам сохранять лидирующие позиции по доходности, опережая крупнейшие НПФ, что несомненно ценно и важно для наших настоящих и будущих клиентов».

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (www.nnpf.ru) — один из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных фондов. Создан в апреле 1997 года. Основными акционерами являются: ПАО «Татнефть», ПАО «Банк ЗЕНИТ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «УК «Татэнерго» и другие. Фонд имеет образцовую профессиональную репутацию, подтвержденную высоким уровнем надежности ruAА по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу — стабильный.

Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц (номер 17 в реестре фондов-участников) на основании решения Центрального Банка России. Таким образом, средства пенсионных накоплений клиентов Фонда получили государственную гарантию сохранности.