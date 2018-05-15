Клиенты ВТБ вызывают такси по понедельникам

ВТБ проанализировал транспортные предпочтения своих розничных клиентов. Результаты показали, что за последние 3 года клиенты банка стали в 1,6 раза чаще пользоваться услугами такси. При этом основная часть поездок приходится не на выходные дни, а на начало недели.

В первом квартале 2018 года клиенты ВТБ по всей России совершили почти 7 млн поездок на такси. С 2016 года данный показатель вырос на 60%.

При этом средняя стоимость поездки снизилась на 70% — до 270 рублей. По мнению экспертов ВТБ, это может быть связано с несколькими факторами: ценовой политикой компаний, расширением их регионального присутствия и увеличением количества «коротких» поездок.

«Согласно нашему исследованию, клиенты пользуются услугами такси в основном в понедельник и вторник. В пятницу поездок становится больше, чем в среду и четверг, но в любом случае их гораздо меньше, чем в начале недели. А вот на выходные дни, как ни странно, приходится наименьшее количество поездок наших клиентов», — прокомментировал Андрей Кутовой, руководитель департамента розничного CRM и продвижения банка ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО)

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