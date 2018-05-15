Наказание за исполнение иностранных санкций затронет все российские банки

Законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в России может коснуться любого сотрудника любого банка, который по собственному произволу совершает действие в поддержку санкций. Такое заявление сделал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.



«Здесь нужно доказать наличие умысла, что он это сделал, стремясь исполнить санкции», — цитирует «Интерфакс» Исаева.

По его словам, такой состав доказать можно, если «в организации существует инструкция не открывать счета тем, кто находится под санкциями».

«В данном случае тот, кто выпустил эту инструкцию, совершил уголовное преступление. Операциониста в данном случае нельзя обвинять. Но тот, кто выпустил инструкцию, совершил уголовное преступление», — добавил Исаев.

Ранее депутаты Госдумы предложили дополнить уголовный кодекс статьей, которая бы предполагала наказание для лиц, чьи действия помогают вводить антироссийские санкции, а также для тех, кто исполняет эти санкции.