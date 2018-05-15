СМИ: Кудрин покинет совет директоров НПФ «Будущее»

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, принявший предложение баллотироваться на пост главы Счетной палаты, покинет совет директоров негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее».



«В связи с выдвижением на пост главы Счетной палаты и во избежание конфликта интересов Алексей Кудрин покинет совет директоров НПФ «Будущее», — цитирует ТАСС представителя ФГ «Будущее».

Отмечается, что опционов на акции ФГ «Будущее» у Кудрина не было и нет.

«Председатель совета директоров НПФ «Будущее» в период работы в совете получает фиксированное вознаграждение за свое участие в работе СД. Размер вознаграждения раскрывается компанией в рамках отчетности в составе общих административных и прочих операционных расходов», — добавил он.

Накануне Кудрин принял предложение фракции «Единой России» занять пост руководителя Счетной палаты.