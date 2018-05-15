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СМИ: Кудрин покинет совет директоров НПФ «Будущее»

09:29, 15.05.2018
СМИ: Кудрин покинет совет директоров НПФ «Будущее»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, принявший предложение баллотироваться на пост главы Счетной палаты, покинет совет директоров негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее».

«В связи с выдвижением на пост главы Счетной палаты и во избежание конфликта интересов Алексей Кудрин покинет совет директоров НПФ «Будущее», — цитирует ТАСС представителя ФГ «Будущее».

Отмечается, что опционов на акции ФГ «Будущее» у Кудрина не было и нет.

«Председатель совета директоров НПФ «Будущее» в период работы в совете получает фиксированное вознаграждение за свое участие в работе СД. Размер вознаграждения раскрывается компанией в рамках отчетности в составе общих административных и прочих операционных расходов», — добавил он.

Накануне Кудрин принял предложение фракции «Единой России» занять пост руководителя Счетной палаты.

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