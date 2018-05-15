СМИ сообщили об утечке личных данных 3 миллионов пользователей Facebook

Личные данные почти 3 млн пользователей Facebook, использовавших приложение с психологическими тестами, находились в свободном доступе в течение четырех лет.



В открытом доступе оказались данные пользователей приложения myPersonality, созданного Кембриджским университетом в 2007 году.

Отмечается, что для прохождения тестов в приложении пользователи давали университету согласие на предоставление личных данных из аккаунтов в Facebook. Создатели приложения разместили их на веб-сайте без соответствующих мер безопасности, сообщает New Scientist.

В течение четырех лет пароль для получения собранных данных был в свободном онлайн-доступе, найти ключ для их скачивания можно было менее чем за минуту.

Данные включали в себя возраст, пол, местоположение, результаты тестов и другие детали.

7 апреля Facebook приостановил деятельность myPersonality из-за «возможного нарушения правил компании».

Напомним, Facebook запустила программу поощрения для лиц, сообщающих о злоупотреблении данными пользователей сети. Ранее Facebook признал утечку данных 87 млн пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica.