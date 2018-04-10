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Facebook объявил о вознаграждении за информацию об утечках данных пользователей

22:53, 10.04.2018
Facebook объявил о вознаграждении за информацию об утечках данных пользователей
Фото: pixabay.com

Социальная сеть Facebook запускает программу поощрения для лиц, сообщающих о злоупотреблении данными пользователей сети. Об этом сообщил глава отдела по безопасности продукции компании Коллин Грин.

Сумма вознаграждения будет определяться в зависимости от важности информации. При этом Грин напомнил, что рамках другой программы вознаграждения информаторы получали за свои данные до 40 тыс. долларов, пишет «Лайф».

Ранее Facebook признал утечку данных 87 млн пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica.

ТехнологииТелекоммуникации
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