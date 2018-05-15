В Самаре 19 мая откроют музей Эльдара Рязанова

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Музей знаменитого режиссера и почетного гражданина Самары Эльдара Рязанова откроется на этой неделе в доме, где он жил с родителями в детстве, сообщает пресс-служба мэрии города.

«19 мая на улице Фрунзе в Самаре откроет свои двери музей народного артиста СССР, выдающегося кинорежиссера, почетного гражданина Самары Эльдара Рязанова. Центральное место в экспозиции музея занимает мемориальная комната семьи Рязанова, восстановленная в ее первоначальных границах и наполненная предметами, передающими атмосферу того времени, когда Рязанов здесь жил», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге откроют мемориальную доску Василию Теркину, который был литературным персонажем газеты «На страже Родины» и одноименной поэмы Александра Твардовского.