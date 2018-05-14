Юрист из Казани стала новым руководителем правового департамента администрации Кирова

Новым руководителем правового департамента администрации Кирова стала Наталья Емельянова.

Как передает пресс-служба исполкома города, она родилась и выросла в Казани. В 2004 году окончила Казанский государственный университет имени Ленина по специальности «Юриспруденция». С 2003 по 2018 годы Емельянова работала в должности юрисконсульта и старшего юрисконсульта как в коммерческих, так и в государственных и муниципальных предприятиях Казани.

Возглавлявшая ранее правовой департамент администрации Кирова Оксана Алейникова продолжит свою работу в должности заместителя начальника.