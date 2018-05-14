МЧС: более 70% российских ТРЦ соответствуют нормам пожарной безопасности

Более 70% торгово-развлекательных центров в России соответствуют требованиям пожарной безопасности. Об этом свидетельствуют итоги совместных проверок МЧС России и прокуратуры, проведенные после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Всего проверкам подверглись более 10 тысяч ТРЦ. Примерно в половине из них были найдены серьезные нарушения противопожарных нормативов, но 2,5 тысячи из них уже приведены в надлежащее противопожарное состояние.

Кроме того, с администрацией и персоналом торговых центров проведено свыше 27 тыс. занятий и более 17 тыс. тренировок по эвакуации людей, во время которых были отработаны совместные действия пожарно-спасательных подразделений и персонала объектов, передает пресс-служба МЧС.

Ранее «Реальное время» писало, что в России временно закрыли треть торговых центров после пожара в «Зимней вишне».