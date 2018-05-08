В России временно закрыли треть торговых центров после пожара в «Зимней вишне»

Почти треть торговых центров по всей России временно закрылись после массовых проверок МЧС из-за пожара в «Зимней вишне», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на консультантов рынка коммерческой недвижимости.



Собеседники издания отметили, что почти половина таких объектов — небольшие ТРЦ, построенные или реконструированные в 1990-х годах. По оценкам экспертов, совокупные потери от временного закрытия ТЦ могут превышать 0,5 миллиарда рублей в месяц. Отмечается, что в нескольких городах арендаторы были вынуждены отправлять персонал в бессрочные отпуска.

Напомним, страшный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек. После ЧП в Кемерово во всех регионах России прошли проверки в торгово-развлекательных центрах. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».