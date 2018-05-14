ЕС ввел новые санкции из-за проведения выборов президента РФ в Крыму

Евросоюз ввел новые санкции из-за проведения выборов президента РФ в Крыму. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Всего в санкционный список попали пять человек за участие в организации президентских выборов в Крыму и Севастополе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что против РФ будут введены новые санкции из-за дела Скрипаля и выборов в Крыму.