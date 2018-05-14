ЕС ввел новые санкции из-за проведения выборов президента РФ в Крыму
Евросоюз ввел новые санкции из-за проведения выборов президента РФ в Крыму. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Всего в санкционный список попали пять человек за участие в организации президентских выборов в Крыму и Севастополе.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что против РФ будут введены новые санкции из-за дела Скрипаля и выборов в Крыму.ОбществоВласть
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