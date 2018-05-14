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ЕС ввел новые санкции из-за проведения выборов президента РФ в Крыму

13:25, 14.05.2018
ЕС ввел новые санкции из-за проведения выборов президента РФ в Крыму
Фото: pixabay.com

Евросоюз ввел новые санкции из-за проведения выборов президента РФ в Крыму. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Всего в санкционный список попали пять человек за участие в организации президентских выборов в Крыму и Севастополе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что против РФ будут введены новые санкции из-за дела Скрипаля и выборов в Крыму.

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