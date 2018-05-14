Имущество «Фон-Ривьеры» повторно выставили на торги за 129 млн рублей

ООО «Дельта-Консалтинг», действующая по поручению конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры», выставило на повторные торги имущество компании на общую сумму в 129 млн рублей. Об этом сказано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Всего на аукцион выставлено 42 лота. Большая часть из них приходится на имущественные права требования на квартиры в Набережных Челнах, которые расположены в 9-этажном доме со строительным номером 65-03 в микрорайоне «Яшьлек». Остальные лоты составляют нежилые помещения, расположенные в Казани.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 мая по 19 июня. Сами торги назначены на 21 июня 2018 года. Местом проведения является «Межотраслевая торговая система «Фабрикант».



Ранее конкурсный управляющий «Фон-Ривьеры» уже выставлял на торги права требования по договорам долевого участия на 75 квартир в Набережных Челнах. Их стоимость составляла 156,1 млн рублей.