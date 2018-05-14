Задолженность жителей Оренбургской области в I квартале выросла до 33 миллиардов рублей

По состоянию на 1 января 2018 года задолженность жителей Оренбургской области составляла более 32 млрд рублей. На 31 марта эта цифра выросла на 1 млрд, до 33 млрд. Об этом «Реальному времени» сообщили в УФССП России по региону.

Больше всех долгов у граждан по следующим категориям: по кредитам (более 19 млрд рублей) и за ЖКХ (338 млн рублей).



Самая крупная задолженность у физического лица составляет 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что приставы в 2017 году списали больше двух триллионов рублей безнадежных долгов россиян.