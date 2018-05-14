Проекты «Роснефти» и итальянской Eni попали под угрозу закрытия из-за санкций

На сотрудничестве итальянской Eni с «Роснефтью» может сказаться риск вторичных санкций, которые США обещали наложить на компании, сотрудничающие с Россией в глубоководных, арктических и сланцевых нефтяных проектах.



О ликвидации совместных предприятий речи не идет. При этом санкции грозят прекращением работ по разведке участков в Черном и Баренцевом морях, на которые компании уже потратили около $270 млн.

Санкции «могут воспрепятствовать Eni предоставлять достаточное финансирование для будущих операций, в том числе бурения второй разведочной скважины, что в результате может привести к остановке работы компании», — передает «Коммерсант» со ссылкой на отчетности Shatskmorneftegaz и Barentsmorneftegaz.

В отчетности отмечается, что план работ и бюджет на 2018 год утвержден.

«Eni будет продолжать выполнять свои обязательства до тех пор, пока это будут позволять международные санкции», — отметил представитель компании.

Ранее СМИ сообщили, что США планируют применять санкции в отношении европейских компаний, которые продолжают сотрудничать с Ираном.