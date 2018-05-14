В Сеуле поддержали инвестиции США в КНДР после ее денуклеаризации

Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина поддерживает готовность США инвестировать в развитие экономики КНДР в случае, если Пхеньян полностью откажется от своей ядерной программы.

Под денуклеаризацией в Сеуле подразумевают полную ликвидацию ядерного арсенала Северной Кореи, либо его передачу для уничтожения третьей стороне, передает ТАСС со ссылкой на представителя администрации.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что американский частный сектор сможет беспрепятственно инвестировать в КНДР, если Пхеньян полностью ликвидирует свою программу разработки ядерного оружия.

Напомним, 12 июня в рамках встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына стороны планируют подписать соглашение о денуклеаризации и официальном окончании войны между КНДР и Южной Кореей.