Китай начнет поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии к 2022 году

Китай анонсировал начало поставок крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600, который был разработан национальной промышленностью, к 2022 году.



Для данного срока к 2021 году самолету необходимо получить сертификат летной годности от властей гражданской авиации, сообщают «Известия».

Первый успешный полет самолета произошел в декабре 2017 года. В июле разработчики собираются перегнать прототип из Чжухая в Цзинмэнь (провинция Хубэй), где произойдет первый взлет самолета с водной поверхности. Сообщается, что на территории этой же провинции будет располагаться спасательный центр, тренировочная база и склад для спасательного оборудования.

AG600 может быть использован также для мониторинга морской среды и грузоперевозок. Его взлетная масса составляет 53,5 тонны, а скорость может развиваться до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. км и продолжительностью нахождения в воздухе до 12 часов. Длина самолета — 37 м, размах крыльев — 38,8 м.



Напомним, первые тесты самолета прошли в декабре 2017 года.