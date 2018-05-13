Министры иностранных дел и обороны Египта и России встретятся в Москве
Министры иностранных дел и обороны Египта 14 мая обсудят с российскими коллегами вопросы региональной и международной повестки дня, а также борьбу с терроризмом. Встреча пройдет в формате «два плюс два».
«Особое внимание будет уделено задачам укрепления взаимодействия между Москвой и Каиром в целях урегулирования кризисов на основе принципов соблюдения международного права, уважения суверенитета государств региона и невмешательства во внутренние дела», — говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее МИД РФ Сергей Лавров провел 10 апреля переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Стороны обсудили вопросы внешнеполитического взаимодействия России и КНДР.ОбществоВласть
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