СМИ: в Париже полиция застрелила напавшего с ножом на прохожих мужчину
Сотрудники полиции застрелили мужчину, который с ножом напал на прохожих и ранил нескольких людей в центре Парижа. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.
Уточняется, что атака произошла недалеко от улицы Святого Августина, известной своими многочисленными ресторанами.
По предварительным данным, от рук злоумышленника погиб один человек и еще восемь пострадали.Происшествия
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