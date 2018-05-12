СМИ: в Париже полиция застрелила напавшего с ножом на прохожих мужчину

Сотрудники полиции застрелили мужчину, который с ножом напал на прохожих и ранил нескольких людей в центре Парижа. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.

Уточняется, что атака произошла недалеко от улицы Святого Августина, известной своими многочисленными ресторанами.

По предварительным данным, от рук злоумышленника погиб один человек и еще восемь пострадали.