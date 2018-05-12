«ИнтехБанк» предъявил требования к бывшему акционеру «Татфондбанка» почти на полмиллиарда рублей

ПАО «ИнтехБанк» предъявило требования к бывшему акционеру ПАО «Татфондбанк» — АО «Малахит». Сумма требований составила 494,1 млн рублей, следует из сообщения на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

Из указанной суммы, 178 млн рублей являются требованием, которое обеспечено залогом, а 316,1 млн — долгом по кредитным договорам.

Ранее АО «Малахит» было известно как ОАО «Артуг». Эту компанию часто привлекали к девелоперским проектам, связанным с группами экс-главы ТФБ Роберта Мусина. К примеру, среди проектов организации — элитный жилой дом на ул. Галактионова. «Артуг» также имел долю в «Татфондбанке» в размере 4,45%.