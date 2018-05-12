Рейнгольд: «Черчесов уперся в стену как баран»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд дал критическую оценку расширенной заявке сборной России на ЧМ-2018. По его мнению, Станислав Черчесов ошибся, не включив в заявку игроков «Спартака» Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

— Не понимаю многих вещей в оглашенном Черчесовым списке. Есть вопросы по Глушакову и Комбарову. Я против того, что они не поедут на сбор. Мне мерзко наблюдать за общим фоном, который создали вокруг Глушакова и Комбарова. Они хорошие ребята и мастера. Да, сбавили немного обороты, но чемпионат мира начинается не завтра. Черчесову нужно было брать их на сборы и потихонечку готовить, ведь он знает возможности этих футболистов, — сказал Рейнгольд.



Также, по его мнению, большая ошибка в неприглашении в сборную капитана московского «Локомотива» Игоря Денисова. По словам Рейнгольда, тренер национальной сборной должен проявлять гибкость при комплектации команды.

— Где Денисов, господин Черчесов? Лучший опорник нашего футбола! Опять уперся в железобетонную стенку как баран. Объясни, почему ты не берешь Денисова, чемпиона России! Уже Юрий Павлович Семин Черчесову намекнул, что этого парня надо брать. Денисов может быть решающей фигурой в отдельно взятых играх сборной на чемпионате мира. Центр поля — серьезная позиция в футболе. Там должен находиться человек, который башку расшибет на футбольном поле», — цитирует Валерия Рейнгольда «Чемпионат».

Напомним, в расширенную заявку национальной команды страны попали четыре игрока казанского «Рубина»: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (защитники), а также Сослан Джанаев (вратарь).