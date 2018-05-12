Умер актер Юрий Киндрат

Фото: скриншот видео

Российский актер Юрий Киндрат умер на 33-м году жизни, сообщает НСН. О причине смерти пока не говорится, дата и место похорон также будут объявлены позднее. Он снимался в сериалах и фильмах «Закрытая школа», «Игра», «Гостиница «Россия», «Настя», «Спящие-2».

Кроме того, он участвовал в проектах «Театра на Юго-Западе» и театра «Школа драматического искусства» и Московского драматического театра имени Станиславского.

Юрий Киндрат учился в New York Universal Artistik School (США) и в актерской школе драмы Германа Седакова.