Главу Северо-Западного Ростехнадзора арестовали по обвинению в хищении 4,7 млрд рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу главу Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, обвиняемого в хищении более 4,7 млрд рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга (ОПС).

Глава Северо-Западного управления Ростехнадзора останется под стражей в течение 2 месяцев, до 9 июля 2018 года.

«Слабиков частично признал вменяемые ему деяния. Просил суд избрать меру в виде домашнего ареста. Сумма хищения 4 763 350 000 рублей», — приводит сообщение ОПС «РИА Новости».



Ранее замглавы Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленобласти арестовали по делу о растрате 225 млн рублей.