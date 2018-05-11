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«Ак Барс» продлил контракт с Андреем Поповым

23:08, 11.05.2018
«Ак Барс» продлил контракт с Андреем Поповым
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Андреем Поповым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

29-летний хоккеист в регулярном чемпионате сезона 2017/18 сыграл в 18 матчах, записав на свой счет 6 (4+2) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф Попов сыграл два матча.

Напомним, ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Никита Язьков подписал контракт с «Металлургом».

СпортХоккей Татарстан
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