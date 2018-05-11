Кадиев может прекратить финансирование «Анжи»

Владелец «Анжи» Осман Кадиев со следующего сезона может перестать финансировать махачкалинский клуб, если не получит поддержки из других источников. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как отмечает телеканал, многое будет зависеть от того, останется ли команда в Премьер-лиге.

За тур до окончания чемпионата России махачкалинцы занимают 14 место, опережая «Тосно» при равенстве очков по дополнительным показателям. Если команда Вадима Скрипченко удержится на текущей позиции, то 17 и 20 мая встретится в переходных матчах с «Енисеем».

Напомним, что Кадиев стал президентом «Анжи» в конце 2016 года, сменив на этом посту Сулеймана Керимова.