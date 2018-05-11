В Татарстане темпы строительства жилья выросли на 23%

В Татарстане к 10 мая введено 1 млн. 42,5 тыс.кв.м. жилья, что на 23% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

По его словам, к этому моменту в республике введено 43,4 % от запланированного в 2018 году жилья. Почти из 200 строящихся объектов по программе социальной ипотеки в высокой степени готовности находится более ста объектов, а в низкой — 33, передает пресс-служба президента РТ.

Фролов также рассказал, что в этом году по программе арендного жилья в Татарстане хотят ввести более 180 жилых домов на 545 квартир, включая три многоквартирных дома в Иннополисе и почти 180 индивидуальных одноквартирных домов в 12 районах республики.

Напомним, что по состоянию на конец апреля в Татарстане ввели в эксплуатацию почти 966 тыс. кв. м нового жилья.