В Татарстане в 2018 году построили более 40% от запланированного жилья

План по строительству нового жилья в Татарстане на 2018 год выполнен уже более чем на 40%. В эксплуатацию уже введено почти 966 тыс. кв. м жилья. Всего в этом году в республике построят 2,4 млн кв. м жилья.



«Нужно, чтобы участки учитывали возможность увеличения плана. Есть предпосылки к тому, что план по вводу жилья в республике будет увеличен в полтора раза», — цитирует пресс-служба премьер-министра РТ Алексея Песошина.



Что касается ипотечного жилья, в 2018 году построено больше четверти от запланированного на этот год объема — 142 тыс. кв. м из 527 тыс. При этом ключи от новых квартир получили более 2,5 тыс. семей в 81 доме. Еще 199 домов — на стадии строительства, 102 из них — в высокой степени готовности.

Ранее стало известно, что Татарстан попал в тройку регионов-лидеров по объемам жилищного строительства.