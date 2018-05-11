Арбитраж РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на 56,1 млн рублей
Арбитражный суд РТ признал недействительными несколько сделок ПАО «ИнтехБанк» на общую сумму 56,1 млн рублей. Об этом сказано в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Заявления были поданы 22 и 25 декабря 2017 года. Сделки были заключены с ООО «Седьмой причал», ООО «Спектр», ООО «Авалон», ООО «Каскады», ООО «Оазис», ООО АН «Квадратный метр», ТСЖ «Игелек-2».
Банковские операции касались списания денежных средств со счетов в банке.
Ранее в «ИнтехБанке» обнаружили недостачу активов на 3,2 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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