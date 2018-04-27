В «ИнтехБанке» обнаружили недостачу активов на 3,2 млн рублей
Конкурсный управляющий ПАО «ИнтехБанк», Агентство по страхованию вкладов, сообщило, что в кредитной организации обнаружили недостачу активов в размере 3,2 млн рублей, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс». Это связано с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов.
Недостача была обнаружена по итогам инвентаризации имущества «ИнтехБанка», о которой стало известно 17 июля 2017 года.
Как сообщается на сайте АСВ, активы представляют собой обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России» в количестве 160 штук и инвестиционные паи ЗПИФ рентный «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд» в количестве 32,03815 штуки.
В результате проведенных конкурсным управляющим мероприятий получены документы, подтверждающие передачу активов в доверительное управление. В дальнейшем ценные бумаги будут отражены на балансе Банка для последующей реализации.
Ранее сообщалось, что Арбитраж РТ признал недействительными несколько сделок «ИнтехБанка» на 33,6 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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