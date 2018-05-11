Капитан «Мачераты» Драгон Станкович: О поражении на ЧМ от «Зенита» не думаем

Капитан «Мачераты» Драгон Станкович поделился предпочтениями среди соперников по «Финалу четырех» Лиги чемпионов. По его словам, сейчас в команде не размышляют над реваншистскими настроениями.

— В команде взять реванш за клубный чемпионат мира есть задача?

— Я думаю, мы, как и все другие команды, хотели бы выиграть и, так же как и все остальные, будем бороться за первое место. Сейчас мы не думаем об этом, в первую очередь думаем о полуфинале, — цитирует игрока корреспондент «РВ».

— Для вас предпочтительнее в финале сразиться с хозяевами финала или взять реванш у «Перуджи» за поражение в финале чемпионата Италии?

— Если мы пройдем в финал, для нас не будет никакой разницы с кем играть. Потому что здесь все очень сильные игроки, и обе команды подтвердили свою силу, став чемпионами России и Италии.

Полуфинальные матчи «Финала четырех» волейбольной Лиги чемпионов стартуют 12 мая в «Баскет Холле». Финал и матч за «бронзу» пройдет 13 мая.







