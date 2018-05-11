Уфимские судьи помогут Николаеву в матче «Амкар» — «Ахмат»

Главным арбитром на матче 30-го тура чемпионата России в РФПЛ «Амкар» — «Ахмат», который состоится 13 мая в Перми, будет судья FIFA Алексей Николаев (Москва).

Его ассистенты — самые успешные уфимские арбитры Валерий Данченко и Дмитрий Колосков.

Игра первого круга между этими соперниками стала исторической для грозненского клуба — «Ахмат», правопреемник «Терека», провел свой первый матч под новым названием.

Важна и предстоящая встреча для обоих клубов. Пермяки могут избежать стыковых матчей только в случае победы и осечки конкурентов. Грозненцы же еще имеют шансы на шестое место, которое может оказаться еврокубковым.

