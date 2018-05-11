В Твери налоговая заставила домашних кондитеров передать декларации о доходах

Налоговая служба в Твери заставила домашних кондитеров предоставить декларации о доходах за два последних налоговых периода. Отмечается, что сотрудники службы находили изготовителей тортиков в социальных сетях.

С проверкой налоговая пришла к одному из таких предпринимателей после покупки тортика через Instagram. В соцсетях они нашли еще минимум 29 таких же кондитеров, от которых потребовали предоставить декларации о доходах, сообщает «Авторадио».

Напомним, в апреле владелица сети «Бахетле» Муслима Латыпова заявила, что мамы в декрете, которые пекут на продажу, отбирают у магазинов клиентов.