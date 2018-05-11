Новости общества

09:33 МСК
Новости раздела
Общество

В Твери налоговая заставила домашних кондитеров передать декларации о доходах

09:04, 11.05.2018
В Твери налоговая заставила домашних кондитеров передать декларации о доходах
Фото: pxhere.com

Налоговая служба в Твери заставила домашних кондитеров предоставить декларации о доходах за два последних налоговых периода. Отмечается, что сотрудники службы находили изготовителей тортиков в социальных сетях.

С проверкой налоговая пришла к одному из таких предпринимателей после покупки тортика через Instagram. В соцсетях они нашли еще минимум 29 таких же кондитеров, от которых потребовали предоставить декларации о доходах, сообщает «Авторадио».

Напомним, в апреле владелица сети «Бахетле» Муслима Латыпова заявила, что мамы в декрете, которые пекут на продажу, отбирают у магазинов клиентов.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также