Rolls-Royce представил свой первый внедорожник Cullinan

Британский автопроизводитель Rolls-Royce Motor Cars (входит в BMW Group) представил свой первый внедорожник под названием Cullinan. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Модель названа в честь одного из самых крупных в мире алмазов, также известного под именем «Звезда Африки». Бриллианты, полученные после его огранки, украшают регалии британских монархов.

Автомобиль имеет двигатель объемом 6,75 литра мощностью 563 л.с. По заверениям компании, внедорожник способен развивать скорость до 240 км/ч.



Российская презентация автомобиля состоится 29 мая в Москве. Когда внедорожник поступит в продажу и какова будет его цена пока не сообщается.



Отметим, что в 2017 году продажи «люксовых» авто в России выросли на 37%. К популярным моделям относятся Mersedes-Benz Maybach S-Class, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari и Aston Martin.