США расширили санкции против Ирана

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Ирана. Соответствующий документ размещен на сайте Министерства финансов США.

Ограничительные меры введены в отношении шести представителей Корпуса «Стражей исламской революции» (КСИР, элитные части Вооруженных сил) Ирана. Также санкции коснулись трех компаний, которые имеют отношение к КСИР.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Также в заявлении американского лидера говорилось о том, что США усилят санкции против Ирана. Кроме того, под них подпадут контрагенты страны.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году между несколькими странами.

Кроме Ирана, США и России подписи по сделке поставили Великобритания, Китай, Германия и Франция. В рамках программы Иран отказался от развития военной ядерной программы в обмен на постепенную отмену международных экономических санкций.

