Россельхознадзор может ограничить ввоз огурцов и помидоров из Армении

Россельхознадзор может ввести ограничение на ввоз помидоров и огурцов из Армении, если будут выявлены новые нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В период с 3 по 9 мая 2018 года Россельхознадзор обнаружил в поступающих из Армении помидорах и огурцах томатную минирующую моль и западный цветочный трипс. Всего было зафиксировано семь случаев.

Уточняется, что вся зараженная продукция поступила через пункт пропуска «Верхний Ларс». В настоящее время она возвращена экспортеру.

В Россельхознадзоре отметили, что к овощам прилагались гарантирующие качество сертификаты Минсельхоза Армении. В связи с этим российское надзорное ведомство направило в армянское министерство требование провести расследование происшествия.

Напомним, что Россельхознадзор с 1 мая снял ограничения по предприятиям на ввоз в Россию томатов из Турции. Экспорт разрешен из мест производства, где нет томатной моли.

