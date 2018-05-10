В 70 процентах школ Казани нет лицензированных медицинских кабинетов

Только 30% казанских школ имеют лицензированные медицинские кабинеты. Об этом заявил начальник управления образования Казани Ильнар Хидиятов на выездном заседании комиссии Казгордумы по образованию.



Кроме того, почти 40% школ ведут обучение в две смены. При этом в строящихся микрорайонах, которые находятся на периферии, ожидается нехватка ставок педагогов дополнительного образования, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам Хидиятова, особое внимание уделяется развитию дополнительного образования. За последние 6 лет в школах открылось большое количество кружков по техническому творчеству детей — сейчас они есть в 34 школах, а 11 учреждений образования являются базовыми площадками.

Напомним, президент России Владимир Путин в новом майском указе поручил правительству обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования. При этом Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.