Мосгорсуд оставил в силе приговор Никите Белых

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых за исключением одного пункта: из него убрали запрет занимать должности в образовательных структурах в течение трех лет. Трансляцию вела «Медиазона».

«К сожалению, решение мне понятно», — сказал Белых после оглашения решения судьи.



Напомним, Пресненский суд Москвы 1 февраля приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строго режима. Также он оштрафован на 48,5 млн рублей.