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Мосгорсуд оставил в силе приговор Никите Белых

15:49, 10.05.2018
Мосгорсуд оставил в силе приговор Никите Белых
Фото: kremlin.ru

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых за исключением одного пункта: из него убрали запрет занимать должности в образовательных структурах в течение трех лет. Трансляцию вела «Медиазона».

«К сожалению, решение мне понятно», — сказал Белых после оглашения решения судьи.

Напомним, Пресненский суд Москвы 1 февраля приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строго режима. Также он оштрафован на 48,5 млн рублей.

Происшествия Кировская область
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